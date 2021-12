Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination d'Icardi déjà identifiée ?

Publié le 5 décembre 2021 à 14h10 par A.D.

A la peine au PSG, Mauro Icardi pourrait changer de cap dès le prochain mercato hivernal. En quête d'un buteur, la Juventus aimerait miser sur le numéro 9 parisien au mois de janvier. Toutefois, Mauro Icardi ne serait qu'un plan B pour les Nerazzurri.

Depuis le début de la saison, Mauro Icardi vit un véritable calvaire. Alors que Lionel Messi a rejoint les rangs du PSG, le numéro 9 argentin a vu son temps de jeu être réduit. Et pour ne pas arranger ses affaires, Mauro Icardi souffre de problèmes physiques et personnels cette saison. Alors qu'il peine à emmagasiner du temps de jeu et à réaliser des grosses performances, l'ancien de l'Inter pourrait ne plus faire long feu au PSG.

La Juve pense à Mauro Icardi pour janvier