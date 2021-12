Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les confidences de Pedri sur son arrivée au Barça !

Publié le 5 décembre 2021 à 16h10 par T.M.

Déjà indispensable à Barcelone, Pedri n’est arrivé qu’il y a un an en Catalogne. Un nouveau chapitre sur lequel est revenue l’ancienne pépite de Las Palmas.

A seulement 19 ans, Pedri est déjà un joueur essentiel au FC Barcelone. En seulement quelques mois, l’Espagnol a su se faire une place au sein de l’effectif blaugrana. Arrivé à l’été 2020 en provenance de Las Palmas, le milieu de terrain n’était pas censé jouer tout de suite jouer les premiers rôles au Barça. Mais Pedri a su saisir les chances accordées par Ronald Koeman pour ne plus quitter le 11 barcelonais. Aujourd’hui, le dernier vainqueur du trophée Kopa est bien installé à Barcelone, lui qui avait pourtant quelques craintes au moment d’y penser ses valises.

« Ce n'est pas ça que tu imagines quand tu signes dans un nouveau club »