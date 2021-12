Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le FC Barcelone rêve d'un gros coup à l'OM !

Publié le 5 décembre 2021 à 11h15 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara se rapproche de plus en plus d'un départ libre à l'issue de la saison. Et le FC Barcelone serait bien tenté par la possibilité de récupérer le joueur de 22 ans quand il sera libre.

Depuis quelques temps maintenant, c’est un dossier chaud de l’OM. Formé au sein du club phocéen et élément essentiel de la formation de Jorge Sampaoli, Boubacar Kamara pourrait bien quitter la formation olympienne à l’issue de la saison. Le joueur de 22 ans est en fin de contrat en juin prochain et pour le moment, toujours aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. D'ailleurs, afin d’éviter qu’un départ libre ne se produise cet été, Pablo Longoria a tout fait pour trouver un nouveau club à Boubacar Kamara lors du dernier mercato estival, en vain. Cependant, alors que le Français se rapproche dangereusement de la fin de son contrat, il disposerait de moins de solutions à l’étranger puisque la Juventus et le Milan AC auraient des préférences pour d’autres joueurs. Néanmoins, en plus du Bayern Munich et de Newcastle, un autre cador européen en pincerait pour lui.

Le Barça s’intéresse à Boubacar Kamara