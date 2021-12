Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un coup de tonnerre pour l'avenir de Pochettino ?

Publié le 6 décembre 2021 à 9h45 par A.M.

En difficulté depuis le début de saison, Mauricio Pochettino serait toujours sur le départ et son avenir à moyen terme semble d'ailleurs ne plus faire de doute.

Voilà quasiment un an que Mauricio Pochettino est l'entraîneur du PSG. Le technicien argentin débarquait sur le banc parisien pour succéder à Thomas Tuchel dont les derniers mois au sein du club de la capitale étaient très compliqués. Grâce à son travail à Tottenham mais également à son passé d'ancien joueur du PSG, où il avait évolué entre janvier 2001 et juin 2003, l'arrivée de Mauricio Pochettino suscitait d'ailleurs beaucoup d'espoir auprès des supporters du club. Cependant, moins d'un an après son arrivée, le natif de Murphy est plus que jamais sous le feu des critiques.

Vers un divorce inévitable ?