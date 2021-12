Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi tombe de très haut avec Ousmane Dembélé !

Publié le 6 décembre 2021 à 13h30 par H.G.

Alors que son contrat expirera en fin de saison, Ousmane Dembélé aurait d’ores et déjà pris la décision de quitter le FC Barcelone.

Arrivé au FC Barcelone avec l’étiquette du successeur de Neymar en 2017, Ousmane Dembélé a longtemps déçu les observateurs du club catalan. Entre blessures, soucis extra-sportifs et performances loin des attentes, l’international français a frustré pendant un bon moment la Catalogne. À tel point qu’il a régulièrement été annoncé que le Barça souhaitait le vendre afin d’engranger des liquidités. Seulement voilà, jamais l’ancien joueur du Stade Rennais n’a voulu s’en aller, convaincu de ses capacités pour s’imposer chez les Blaugrana . Sa patience a été récompensée la saison dernière dans la mesure où il a enfin réussi à enchainer les matchs et à se montrer performants, avant de quelque peu retomber dans le travers des blessures cette saison. Néanmoins, la direction du FC Barcelone a, cette fois, choisi de l’excuser. Plus question de vente, le board catalan aimerait au contraire prolonger son contrat expirant le 30 juin prochain.

Ousmane Dembélé aurait annoncé son départ à Xavi