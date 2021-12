Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une demande surprenante de Laporta dans ce dossier XXL ?

Publié le 6 décembre 2021 à 13h00 par La rédaction

Afin de se renforcer offensivement, le FC Barcelone suivrait de près la piste menant à Ferran Torres. Le club catalan aurait d'ailleurs fait une demande particulière à l'Espagnol pour l'aider dans le dossier.

En quête de renfort offensif, le FC Barcelone explorerait quelques pistes sur le marché des transferts. En effet, Joan Laporta aurait déjà placé quelques noms sur sa liste. Des joueurs comme Arthur Cabral, Timo Werner ou encore Raheem Sterling ont récemment été liés au club catalan. Mais la direction blaugrana surveillerait également avec attention la situation de Ferran Torres. Le profil de l’Espagnol plairait au sein du Barça et malgré la confiance de Pep Guardiola la saison dernière, le joueur de 21 ans, actuellement blessé, pourrait bien avoir perdu sa place dans le onze de départ face à la concurrence de Riyad Mahrez, Phil Foden, Bernardo Silva, Raheem Sterling et Gabriel Jesus. Par conséquent, Ferran Torres pourrait bien quitter Manchester City seulement un an et demi après son arrivée. De son côté, le FC Barcelone aurait fait une demande toute particulière à l’Espagnol.

Le Barça aimerait que Ferran Torres fasse pression sur Manchester City pour baisser son prix