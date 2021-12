Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette révélation surréaliste sur le départ de Claude Puel !

Publié le 6 décembre 2021 à 12h45 par A.M.

Mis à pied dimanche soir après la déroute contre le Stade Rennais (0-5), Claude Puel aurait pu être démis de ses fonctions bien plus tôt.

La débâcle à domicile face au Stade Rennais (0-5) aura été celle de trop. En effet, quelques heures après la rencontre, l'ASSE a officialisé la mise à pied de Claude Puel. « Ce dimanche, le Président exécutif de l'AS Saint-Étienne a pris la décision de retirer à Monsieur Claude Puel, et ce jusqu'à nouvel ordre, la gestion de l'équipe professionnelle », expliquait le club par le biais d'un communiqué. En interne, ce départ est loin d'être une surprise

La lettre de licenciement de Puel était prête depuis 1 mois !