Mercato - ASSE : Pour Claude Puel, c'est terminé !

Publié le 5 décembre 2021 à 17h45 par La rédaction mis à jour le 5 décembre 2021 à 17h48

Après la lourde défaite de l'ASSE face à Rennes, Claude Puel a été mis à pied par le club. Le technicien ne devrait pas être sur le banc stéphanois face à Reims samedi prochain.

L’ASSE s’est prise une énorme claque ce dimanche. Le club stéphanois a été lourdement battu par Rennes à domicile (0-5) et pointe ce dimanche à la dernière place au classement de Ligue 1. Interrogé après cette rencontre sur sa situation personnelle, Claude Puel affichait un message combatif. « Si je suis atteint ? moi ce n’est pas le sujet, je veux voir mon équipe en capacité d’entreprendre, de ne pas baisser les bras et faire face à ces situations contraires. Je ne connais pas d’autres solutions, que de faire face et de relever la tête. Si moi je n’y crois pas, les joueurs et le staff n’y croiront pas » avait-il confié au micro de Prime Vidéo .

Claude Puel mis à pied