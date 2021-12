Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le bel aveu d’une recrue phare de Leonardo sur son transfert !

Publié le 5 décembre 2021 à 16h15 par Th.B.

Ayant déposé ses valises à Paris en provenance de Milan après que le PSG soit parvenu à un accord avec l’Inter cet été, Achraf Hakimi n’a pas caché sa joie d’évoluer au sein du club parisien où il n’a pas caché ses ambitions.

Au cours de l’ultime mercato estival, Leonardo s’est plutôt montré actif sur le marché des transferts. Hormis Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum qui sont arrivés libres de tout contrat, le directeur sportif du PSG est parvenu à se mettre d’accord avec le Sporting Lisbonne pour le prêt de Nuno Mendes et avec l’Inter pour le transfert d’Achraf Hakimi. Bien qu’il semble afficher plus de difficultés qu’à ses débuts fulgurants, l’international marocain semble enfin être le latéral droit tant recherché par le comité de direction du PSG ces dernières années. Passé par le Real Madrid, le Borussia Dortmund et l’Inter à seulement 23 ans, Achraf Hakimi peut apporter sa grande expérience au groupe du PSG.

« Je suis heureux d'être ici et de pouvoir profiter de cette équipe »