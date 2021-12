Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est mal engagé pour Leonardo avec Robert Lewandowski !

Publié le 5 décembre 2021 à 14h30 par T.M.

De jour en jour, Kylian Mbappé semble se rapprocher du départ en fin de saison. Pour le PSG, il va donc falloir se pencher sur la question de sa succession. Et si le nom de Robert Lewandowski apparait parmi les premières options de Leonardo, pas sûr que le Polonais quitte le Bayern Munich si facilement…

Si Kylian Mbappé a dû gérer son transfert avorté cet été, il s’est vite reconcentrer pour rendre de grands services au PSG. Cela a encore été le cas ce samedi face au RC Lens, rencontre durant laquelle le Français a délivré une passe décisive. Néanmoins, l’avenir de Mbappé reste toujours au centre des débats. Etant dans sa dernière année de contrat, le joueur de Mauricio Pochettino partira librement à la fin de la saison s’il ne prolonge. Et pour le moment, on n’en prendrait pas forcément le chemin. Plus rien ne retiendra alors Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid. Un coup dur pour le PSG dont il faudra se relever. Leonardo devra alors étudier la question de la succession du joyau tricolore et plusieurs noms circulent aux abords du Parc des Princes. Comme le10sport.com avait déjà pu vous le révéler, l’option Robert Lewandowski figure parmi les premières cochées au PSG, qui dispose d’ailleurs d’un avantage avec sa relation avec Pini Zahavi, l’agent du buteur polonais du Bayern Munich.

« Nous aimerions l’avoir au Bayern Munich au-delà de 2023 »