Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un chèque inattendu de 10M€ à venir pour Leonardo ?

Publié le 5 décembre 2021 à 14h45 par La rédaction

Annoncé en partance pour la Fiorentina, Jonathan Ikoné devrait voir son transfert vers le pensionnaire de Serie A s'avérer plus cher que prévu. Et cela devrait être une excellente nouvelle pour le PSG.

Cet hiver, le LOSC devrait se séparer de Jonathan Ikoné. Un accord entre le champion de France en titre et la Fiorentina aurait été trouvé selon ce qui est annoncé depuis quelques jours. Nicolo Schira révélait sur son compte Twitter que le montant de la transaction devrait atteindre les 14M€ avec 1M€ de bonus. De plus, le LOSC devrait percevoir 20 % de la future revente du joueur de 23 ans. Cependant, le transfert devrait finalement s’avérer beaucoup plus cher et cela devrait être une bonne nouvelle pour le PSG.

Le PSG va toucher une partie du montant du transfert de Jonathan Ikoné