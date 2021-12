Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Mohamed Salah sur l’intérêt de Xavi !

Publié le 5 décembre 2021 à 17h00 par Th.B. mis à jour le 5 décembre 2021 à 17h40

Pour la prochaine intersaison, Xavi Hernandez rêverait d’attirer Mohamed Salah au FC Barcelone comme la presse ibérique l’a dernièrement souligné. Cependant, l’attaquant de Liverpool a fait savoir qu’il était à son aise sur les bords de la Mersey bien que flatté par le fait que son nom soit lié au Barça.

En marge du prochain mercato estival, le FC Barcelone devrait malgré ses problèmes financiers rencontrés, se montrer particulièrement actif sur le marché des transferts. En effet, ayant nommé Xavi Hernandez à la tête de l’effectif blaugrana il y a tout juste un mois, Joan Laporta serait susceptible de faire des pieds et des mains afin de renforcer le groupe entraîné par la légende du Barça . Selon El Nacional , Xavi garderait un oeil avisé sur la situation de Mohamed Salah à Liverpool où il est contractuellement lié au club de la Mersey jusqu’en juin 2023. Cependant, comme il l’a fait savoir au micro de Sky Sports en octobre dernier, le 7ème du Ballon d’or de l’édition 2021 se sent bien à Liverpool bien qu’il soit flatté de l’intérêt du FC Barcelone.

« Ça me rend heureux qu'une équipe comme Barcelone s'intéresse à moi, mais… »