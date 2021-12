Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les coulisses de l'éviction de Claude Puel !

Publié le 6 décembre 2021 à 13h10 par A.M.

Après avoir échappé à la sentence pendant de nombreuses semaines, Claude Puel a finalement été mis à pied dimanche après la défaite à Rennes (0-5).

Cela fait plusieurs mois que le poste de Claude Puel ne tenait qu'à un fil sur le banc de l'ASSE. Le fil a finalement cédé dimanche après la débâcle contre le Stade Rennais (0-5) qui place les Verts dans une situation encore plus délicate dans la course au maintien. « Ce dimanche, le Président exécutif de l'AS Saint-Étienne a pris la décision de retirer à Monsieur Claude Puel, et ce jusqu'à nouvel ordre, la gestion de l'équipe professionnelle », expliquait dimanche soir l'ASSE par le biais d'un communiqué. Et malgré les rumeurs ces dernières semaines, Claude Puel ne semblait pas l'avoir vu venir.

Puel ne s'en doutait pas