Mercato - ASSE : Une solution prend forme pour remplacer Puel !

Publié le 6 décembre 2021 à 11h10 par A.M.

En quête d'une solution pour remplacer Claude Puel, mis à pied dimanche, l'ASSE pourrait opter pour la solution interne avec le duo composé par Laurent Huard et Razik Nedder.

Après être passé proche de la mise à l'écart à de nombreuses reprises, Claude Puel a finalement été mis à pied dimanche après la débâcle contre Rennes (0-5). « Ce dimanche, le Président exécutif de l'AS Saint-Étienne a pris la décision de retirer à Monsieur Claude Puel, et ce jusqu'à nouvel ordre, la gestion de l'équipe professionnelle », expliquait le club par le biais d'un communiqué. Pour remplacer le Castrais, Pascal Dupraz est aujourd'hui le mieux placé, comme révélé en exclusivité par le10sport.com.

Un intérim du duo Huard-Nedder jusqu'à la trêve ?