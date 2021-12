Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Pascal Dupraz tout proche de l’AS Saint-Étienne !

Publié le 5 décembre 2021 à 18h55 par Alexis Bernard mis à jour le 5 décembre 2021 à 18h59

Alors que Claude Puel a été mis à pied par la direction de l’ASSE ce dimanche après-midi, les décideurs des Verts sont proches de nommer Pascal Dupraz comme nouvel entraîneur de Saint-Étienne.