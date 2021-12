Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça se confirme pour l'avenir de Claude Puel !

Publié le 5 décembre 2021 à 18h45 par La rédaction mis à jour le 5 décembre 2021 à 18h47

Plusieurs médias ont confirmé le départ de Claude Puel ce dimanche après la déroute de son équipe face à Rennes.

L’ASSE est plus que jamais lanterne rouge du championnat après sa lourde défaite face à Rennes à domicile ce dimanche (0-5). Une défaite, qui a provoqué le départ de Claude Puel. Une réunion de crise se serait tenue après la déroute stéphanoise et le club a décidé de mettre à pied le technicien selon les informations de RMC Sport et du Progrès . Les deux médias indiquent même que les responsables ont commencé à se pencher sur sa succession et ont coché le nom de David Guion et de Pascal Dupraz.

Puel bien mis à pied