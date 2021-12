Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La confidence d’Achraf Hakimi sur son intégration !

Publié le 5 décembre 2021 à 18h10 par Th.B.

Arrivé cet été à l’instar de plusieurs grandes nouvelles stars du PSG, Achraf Hakimi a apprécié la facilité de son intégration à la ville et au sein du club parisien.

Entre le mois de mai et le mois de septembre, il y a eu de sérieux changements opérés dans l’effectif du PSG. En effet, Mitchel Bakker et Pablo Sarabia ne figurent désormais plus dans le groupe parisien alors que Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi, Nuno Mendes et Achraf Hakimi ont pour leur part permis à Mauricio Pochettino de compter sur un effectif bien plus étoffé que lors de ses six premiers mois à la tête du PSG. Et malgré ces multiples changements étant survenus au Paris Saint-Germain, Hakimi a clairement fait savoir qu’il avait été accueilli comme il se devait par les tauliers du PSG. Le meilleur départ possible pour répondre aux grosses exigences des dirigeants du club de la capitale.

Hakimi «très bien accueilli dès le premier jour» par le groupe parisien