PSG - Malaise : Neymar, Messi... Mbappé interpelle les stars du PSG !

Publié le 5 décembre 2021 à 22h45 par D.M.

Critiqué avec Lionel Messi et Neymar en raison de son manque de replis défensifs, Kylian Mbappé est conscient qu'il doit fournir plus sur le terrain.

Kylian Mbappé est l’homme de cette fin d’année 2021 au PSG. L’international français a inscrit sept buts en championnat depuis le début de la saison et a encore délivré une passe décisive face au RC Lens ce samedi (1-1). Mais le joueur de 22 ans a aussi état critiqué par certains observateurs notamment après le match de Ligue des champions face à Manchester City le 24 novembre dernier (défaite 2-1). Associé à Lionel Messi et Neymar, Mbappé n’avait pas fait des efforts pour aider son équipe en phase défensive. Le trio offensif a été observé en train de marcher sur le terrain, pendant que les autres joueurs parisiens tentaient de défendre tant bien que mal. Questionné sur ses replis défensifs, mais aussi sur celui de Neymar et Messi, Mbappé est conscient que le trio doit fournir plus d’efforts.

« On doit y mettre du notre »