PSG - Malaise : Pierre Ménès tacle sèchement Mauro Icardi !

Publié le 5 décembre 2021 à 13h10 par A.D.

Titularisé ce samedi soir face au RC Lens, Mauro Icardi a été très discret avant d'être remplacé par Kylian Mbappé. Sur son blog, Pierre Ménès a qualifié le numéro 9 du PSG de fantôme.

Depuis le début de la saison, Mauro Icardi est au plus mal. Peu épargné par les pépins physiques, l'attaquant argentin peine à enchainer les matchs avec le PSG. Et pour ne pas arranger ses affaires, la concurrence est beaucoup plus rude depuis l'arrivée de Lionel Messi à Paris. Alors que Neymar est actuellement blessé et que Kylian Mbappé a été ménagé, Mauro Icardi a été titularisé par Mauricio Pochettino ce samedi soir face au RC Lens. Toutefois, le numéro 9 du PSG n'a pas profité de cette occasion pour briller, bien au contraire.

«Pochettino a été obligé de faire entrer Mbappé à la place du fantôme d’Icardi»