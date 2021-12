Foot - PSG

PSG - Malaise : Kylian Mbappé envoie un énorme message à ses coéquipiers !

Publié le 5 décembre 2021 à 11h45 par H.G.

Alors que le PSG a une nouvelle fois été décevant ce samedi soir contre le RC Lens, Kylian Mbappé a adressé un message de mobilisation à ses coéquipiers.

Les temps sont durs pour le PSG. Après une défaite contre Manchester City, une victoire poussive contre l’ASSE et un nul à domicile face à l’OGC Nice en milieu de semaine, le club parisien a miraculeusement décroché le point du match nul ce samedi soir sur la pelouse du RC Lens (1-1). L'écurie nordiste a effectivement dominé la rencontre de bout en bout, et Paris ne doit son salut qu’aux entrées en jeu de Kylian Mbappé et Georginio Wijnaldum, passeur et buteur sur le but égalisateur parisien en toute fin de match. Et à l’issue de la rencontre, l’attaquant du français du PSG a justement tenu à envoyer un message à ses partenaires.

« Il va falloir bien finir cette année 2021 »