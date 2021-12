Foot - PSG

PSG : Neymar, Messi... Le gros aveu de Mbappé sur son leadership à Paris !

Publié le 6 décembre 2021 à 1h15 par La rédaction

En rejoignant le PSG lors du dernier mercato estival, Lionel Messi est venu compléter un secteur offensif déjà bien rempli, puisque Paris pouvait déjà compter sur Neymar et Kylian Mbappé. De son côté, le Français semble être totalement épanoui aux côtés des deux autres stars en assurant ne pas être le patron du club de la capitale comme Thierry Henry l'a pourtant souligné.

Avec Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, le PSG possède un secteur offensif de rêve sur le papier. Pour autant, sur le terrain, l'alchimie peine à prendre entre les trois stars parisiennes. Depuis le début de la saison, seul Kylian Mbappé semble pour le moment répondre aux énormes attentes placées dans l'attaque de Paris. Dans un entretien accordé à Thierry Henry sur Prime Video Sport , l'attaquant de 22 ans s'est ainsi prononcé sur son leadership croissant au PSG en répondant clairement à la question du champion du monde 98 : il n'est pas le patron du PSG.

« Quand tu joues dans une équipe avec Neymar et Messi, t’auto-proclamer patron, c’est osé »