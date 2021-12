Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, Real Madrid... Mbappé lâche ses vérités sur son avenir !

Publié le 5 décembre 2021 à 20h45 par D.M.

Interrogé sur son avenir au PSG par Thierry Henry, Kylian Mbappé est resté évasif et a reconnu que cette décision était difficile à prendre.

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Sous contrat jusqu’en juin avec le PSG, l’international français n’avait pas caché ses envies d’ailleurs lors du dernier mercato estival. Le joueur espérait rejoindre le Real Madrid, qui avait offert près de 200M€ aux dirigeants parisiens durant le mois d’août. Mais les responsables du PSG ont refusé de se séparer de Mbappé, qui était resté évasif au moment d’évoquer son avenir en octobre dernier. « Cela fait maintenant suffisamment longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui, ni celle de demain. Si on m’avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l’aurais pas cru. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer » avait indiqué l’international français lors d’un entretien à L’Equipe.

« C’est une décision qui n’est pas facile »