Mercato - PSG : Klopp, contrat… Salah donne le ton pour son avenir !

Publié le 5 décembre 2021 à 20h15 par Th.B.

Le FC Barcelone et le PSG garderaient un oeil avisé sur l’évolution de la situation de Mohamed Salah à Liverpool où sa prolongation de contrat n’avancerait pas à grands pas. Le principal intéressé a d’ailleurs levé le voile sur la question.

Et si le PSG misait sur Mohamed Salah afin d’oublier Kylian Mbappé l’été prochain ? Pour rappel, le contrat de Mbappé au Paris Saint-Germain arrivera à expiration le 30 juin prochain et pourrait ne pas être renouvelé à en croire les différents bruits de couloir. Et du côté de Liverpool, les négociations pour qu’une prolongation de contrat soit signée pour Mohamed Salah traînent également et ce, bien que Salah ait clairement fait savoir en octobre dernier vouloir raccrocher les crampons chez les Reds en tant que légende de Liverpool. Invité à s’exprimer sur la question de son contrat, Salah a assuré que la décision n’était pas entre ses mains et qu’elle n’était absolument pas exclusivement financière.

