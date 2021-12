Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès attaque violemment Mauricio Pochettino !

Publié le 7 décembre 2021 à 7h45 par B.C.

Alors que Mauricio Pochettino suscite de nombreuses critiques en raison du style de jeu du Paris Saint-Germain, Pierre Ménès se montre très critique à l’égard de l’Argentin.

Malgré les résultats satisfaisants du PSG, avec une large avance en Ligue 1 et une qualification déjà acquise pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Mauricio Pochettino est sous le feu des critiques depuis le début de la saison. Alors que l’Argentin réclamait du temps afin que l’équipe s’adapte à ses principes de jeu, force est de constater que les prestations du PSG peinent à convaincre, de quoi susciter les foudres de Pierre Ménès, pour qui Mauricio Pochettino est le premier responsable.

« Pochettino est insupportable »