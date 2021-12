Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino lâché par ses joueurs ? Il répond !

Publié le 6 décembre 2021 à 17h30 par A.M.

Malgré les nombreuses rumeurs concernant son avenir et le fait que certains joueurs n'adhéreraient plus à son discours, Mauricio Pochettino assure qu'il a le soutien de son groupe.

Depuis le début de saison, Mauricio Pochettino est sous le feu des critiques. Malgré des résultats globalement positifs avec une très confortable avance en Ligue 1 et une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions acquise avant la dernière journée, l'absence de cohérence et de ligne directrice dans le jeu du PSG suscitent de nombreux doutes. A tel point que, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, son avenir n'est plus un sujet tabou au sein de la direction parisienne. D'après Le Parisien , les joueurs commenceraient même à émettre des doutes sur les qualités de leur entraîneur et auraient de plus en plus de mal à le suivre.

Pochettino se sent soutenu