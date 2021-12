Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar devrait y voir plus clair pour la succession de Mbappé !

Publié le 6 décembre 2021 à 16h30 par La rédaction

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG s'intéresserait à Erling Haaland et Robert Lewandowski. Et le Real Madrid pourrait bien aider le club de la capitale à y voir plus clair pour la succession de l'international tricolore.

L’été dernier, le PSG a décidé de conserver Kylian Mbappé malgré sa situation contractuelle. Désormais, le club de la capitale est exposé au risque de voir l’international tricolore partir libre à la fin de la saison, son contrat arrivant à son terme en juin prochain. De ce fait, craignant un possible départ de Kylian Mbappé, la direction parisienne se pencherait sur sa succession. Comme le10Sport.com vous le révélait en exclusivité en août dernier, Erling Haaland et Robert Lewandowski seraient les deux priorités du PSG pour remplacer l’attaquant de 22 ans. Cependant, le leader de la Ligue 1 ne serait pas seul sur les deux dossiers. Toutefois, Leonardo pourrait apprendre une bonne nouvelle concernant le cas Erling Haaland.

Le Real Madrid songe à se retirer du dossier Haaland

Comme annoncé depuis plusieurs mois, le buteur du Borussia Dortmund serait également dans le viseur du Real Madrid. Cependant, le Norvégien aurait quelques exigences en cas d’arrivée à Madrid. Selon les informations d’ El Nacional , Erling Haaland voudrait figurer parmi les titulaires de Carlo Ancelotti. Cependant, cela pourrait poser problème quant à la situation de Karim Benzema. Le Français évolue au même poste que le joueur de 21 ans et est un indéboulonnable au Real Madrid, où il est le capitaine. De son côté, Erling Haaland refuserait de débuter les rencontres sur le banc des remplaçants ou de s’adapter à un nouveau style de jeu pour évoluer aux côtés de Karim Benzema. Par conséquent, le Real Madrid pourrait s’orienter vers une autre piste moins contraignante pour eux.

Les Merengue pourraient se rabattre sur Lewandowski