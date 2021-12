Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une mauvaise nouvelle pour Lewandowski !

Publié le 6 décembre 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que Robert Lewandowski fait partie ds options du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, le Bayern Munich ne l’entend pas de cette oreille.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé en fin de saison, le PSG va devoir frapper fort pour oublier le Français. Et pour cela, la solution pourrait se trouver en Allemagne. Outre Erling Braut Haaland, Robert Lewandowski intéresse également le club de la capitale. Aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayern Munich, le Polonais pourrait former un incroyable trio avec Neymar et Lionel Messi. Mais encore faut-il que les Bavarois acceptent de lâcher Lewandowski, ce qui n’est pas prévu…

L’histoire va se poursuivre entre le Bayern et Lewandowski ?