Mercato - PSG : Un attaquant de Pochettino a recalé… le LOSC !

Publié le 6 décembre 2021 à 3h45 par A.M.

Après le match nul contre le PSG (1-1), Arnaud Kalimuendo a révélé qu'il aurait pu rejoindre le LOSC plutôt que le RC Lens cet été.

Formé au PSG, Arnaud Kalimuendo était prêté au RC Lens la saison dernière. Et alors que le club de la capitale a décidé de lever sa contre-option pour le rapatrier, Arnaud Kalimuendo devait s'attendre à avoir du temps de jeu à Paris cette saison. Cependant, l'arrivée de Lionel Messi a clairement changé ses plans et il s'est remis en quête d'un prêt. Plusieurs clubs se sont positionnés à l'image du LOSC, mais pour Arnaud Kalimuendo, impossible de trahir de le RC Lens.

Kalimuendo recale le LOSC