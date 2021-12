Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’ultimatum tombe pour Ousmane Dembélé !

Publié le 6 décembre 2021 à 5h15 par T.M.

Faisant de la prolongation d’Ousmane Dembélé une priorité, le FC Barcelone commencerait toutefois à perdre patience.

Depuis plusieurs semaines, Joan Laporta s’est lancé dans une opération prolongation à Barcelone. Alors qu’Ansu Fati et Pedri ont déjà paraphé un nouveau bail, d’autres devraient en faire de même prochainement. Cela devrait ainsi être le cas de Gavi et Ronald Araujo. En revanche, pour ce qui est d’Ousmane Dembélé, c’est plus incertain. Bien que la prolongation du Français soit la priorité de Joan Laporta, un accord peine à être trouvé. Et le flou persiste toujours concernant la possibilité de parvenir à un terrain d’entente avec le clan Dembélé.

Un mois de décembre décisif !