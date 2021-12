Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta en grand danger pour ce talent de Ligue 1 !

Publié le 5 décembre 2021 à 22h10 par D.M.

Le FC Barcelone surveillerait toujours la situation de Renato Sanches, sous contrat jusqu'en 2023 avec le LOSC. Mais le club catalan serait distancé par plusieurs équipes de Premier League.

Le LOSC pourrait perdre Renato Sanches lors du prochain mercato hivernal. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Arsenal s’est positionné dans ce dossier. Interrogé récemment sur cet intérêt, et sur celui du Milan AC, l’international portugais n’avait pas fermé la porte à un départ en 2022. « Peut-être que Milan et Arsenal sont intéressé mais je ne sais pas. J’ai parlé avec mon agent, je sais quels clubs appellent ou pas, mais je ne peux pas le dire maintenant. Mais je sais que je suis prêt. Si une arrive, je verrai ce qu’il y a de mieux pour moi. L’AC Milan ? Oui, c’est un grand club, historique. La classe. J’aime bien » avait confié Sanches lors d’un entretien accordé à L’Equipe.

Arsenal et Tottenham en pole dans le dossier Sanches