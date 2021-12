Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros retour de flamme pour cette star de Ligue 1 !

Publié le 5 décembre 2021 à 19h10 par D.M.

Le FC Barcelone serait toujours à l'affût dans le dossier Renato Sanches et pourrait bien transmettre une offre de prêt au LOSC en janvier prochain.

Renato Sanches aurait pu ne pas disputer cette saison sous le maillot du LOSC. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l’international portugais était proche du FC Barcelone lors du dernier mercato estival et avait trouvé un accord avec les dirigeants catalans. Mais l’opération a capoté en raison d’une blessure au genou. « Cet été, beaucoup de clubs ont appelé Lille. Et puis, il y a eu cette blessure et j’ai compris que je resterais ici. Depuis, je suis focus sur Lille (…) Si je pensais quitter Lille avant cette blessure ? Oui. Pour le FC Barcelone ? Oui. Ce qui m’a empêché d’aller au Barça ? Je pense que c’est la blessure. Au début, cela a été un choc, mais après tu relativises. Le foot, ce n’est que des hauts et des bas et je suis habitué. J’ai arrêté de penser aux clubs intéressés et au reste pour me fixer sur la récupération » avait confié Renato Sanches dans un entretien accordé à L’Equipe .

Le FC Barcelone envisage un prêt avec option d'achat