Mercato : PSG, Real Madrid… Kylian Mbappé continue de brouiller les pistes !

Publié le 6 décembre 2021 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 6 décembre 2021 à 14h34

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé semble déjà promis à un départ libre vers le Real Madrid. Mais en attendant, le discours de l’attaquant de l’équipe de France reste très énigmatique quant à savoir ce que sera sa décision finale…

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’international français, qui était déjà passé tout proche d’un transfert au Real Madrid l’été dernier, arrivera en fin de contrat avec le club de la capitale à l’issue de la saison, et l’issue de ce feuilleton semble indéniable. En effet, dès le 1er janvier prochain, Mbappé aura la possibilité de négocier un contrat avec le club de son choix dans la perspective d’un transfert libre à l’été 2022, et le Real Madrid reste donc le grand favori. En attendant, le numéro 7 du PSG continue de jouer la montre au sujet de son avenir…

« Une décision pas facile »

Interrogé dimanche au micro de Prime Video par Thierry Henry, Kylian Mbappé n’a pas échappé aux questions sur son futur et un éventuel départ vers le Real Madrid l’été prochain. Mais il n’a toujours pas apporté de réponse claire : « Mon avenir ? Un jour il y a ça, un jour il y a autre chose. Il se passe tellement de nouvelles choses qu’aujourd’hui tu dois prendre le temps. Et c’est une décision qui n’est pas facile », indique Kylian Mbappé, qui confirme pourtant avoir très mal vécu son départ avorté pour le Real Madrid l’été dernier puisque le PSG avait repoussé les différentes offres de transfert : « Quoi qu’il arrive j’ai joué dans un grand club donc c’est pour ça quand les gens me disaient est-ce que je suis déçu de ne pas être transféré… Oui, un peu au début c’est normal quand tu voulais partir, mais je n’étais pas en National. J’étais dans un club qui veut gagner la Ligue des champions. Et en plus je suis Parisien, je suis chez moi, j’ai la famille ici. J’ai toujours dit que j’étais super bien. Je voulais découvrir autre chose ». En clair, Kylian Mbappé fait pour le moment bien attention à parfaitement maitriser sa communication quant à son avenir au PSG, mais ses regrets affichés sur le Real Madrid semblent déjà en dire long sur ses attentions.

Mbappé a déjà tranché ?