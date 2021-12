Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les grosses confidences de Mbappé sur son arrivée dans le projet QSI !

Publié le 6 décembre 2021 à 9h15 par D.M.

Kylian Mbappé a été interrogé sur son évolution et en a profité pour évoquer son arrivée au PSG, durant l'été 2017.

Le mercato estival 2017 du PSG a marqué les esprits. Et pour cause, le club parisien était parvenu à s’attacher les services de Neymar, mais aussi de Kylian Mbappé. Agé de 18 ans, le jeune joueur s’était fait remarquer à l’AS Monaco, son club formateur. Aujourd’hui, l’ailier a gravi les échelons, jusqu’à devenir l’un des meilleurs joueurs de la planète. Champion du monde en 2018 avec l’équipe de France et vainqueur de plusieurs titres de champion de France avec le PSG, Mbappé a commenté son évolution avec Thierry Henry. Le joueur s’est notamment attardé sur son arrivée à Paris et sur les différences notables avec l’AS Monaco.

« J’ai appris un nouveau football, tu apprends un nouveau statut, un vestiaire »