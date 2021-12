Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau concurrent pour le Qatar dans le dossier Lewandowski ?

Publié le 6 décembre 2021 à 16h15 par La rédaction

Si Kylian Mbappé vient à quitter le club en fin de saison, le PSG aurait désigné Robert Lewandowski comme l'une de ses priorités. Cependant, la direction parisienne pourrait voir un nouveau concurrent se joindre au dossier : le Real Madrid.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a pris la décision de garder Kylian Mbappé, malgré sa situation contractuelle et le fort intérêt du Real Madrid. Désormais, le club de la capitale n’est pas à l’abri de voir l’attaquant de 22 ans partir à la fin de la saison, son engagement avec Paris arrivant à son terme en juin prochain. De ce fait, le leader de la Ligue 1 commencerait à préparer la succession de Kylian Mbappé. Comme le10Sport.com vous le révélait en exclusivité, Robert Lewandowski figurerait parmi les priorités du PSG pour pallier un départ de l’international tricolore. L’attaquant du Bayern Munich est en fin de contrat en juin 2023. De plus, le Polonais voudrait un nouveau défi après avoir passé sept saisons au sein du club bavarois. Cependant, le PSG ne serait pas seul sur le dossier et va devoir faire face à une grande concurrence.

Le Real Madrid pourrait se positionner sur Lewandowski