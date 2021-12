Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino lâche ses vérités sur l’absence de Sergio Ramos !

Publié le 6 décembre 2021 à 16h45 par H.G.

Alors que Sergio Ramos sera absent ce mardi contre le Club Brugge, Mauricio Pochettino a tenu à dédramatiser la situation en conférence de presse.

Pour l’instant, Sergio Ramos n’a disputé qu’un seul match avec le PSG, à savoir celui contre Saint-Etienne dimanche dernier. En effet, l’Espagnol a ensuite été ménagé contre Nice et Lens en raison d’une fatigue musculaire, et il ne fera pas non plus ses débuts en Ligue des champions ce mardi contre le Club Brugge avec le PSG. En effet, dans son point médical de ce lundi, le club a annoncé le forfait de Sergio Ramos, qui « poursuit son travail de réintegration progressif avec le groupe pour les 3 prochains jours ». Mais tandis que certains observateurs sont inquiets, Mauricio Pochettino estime qu’il n’y a pas lieu de craindre quoi que ce soit et que tout est sous contrôle.

« C’est une décision qui était planifiée »