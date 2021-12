Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid ne regrette pas Sergio Ramos !

Publié le 6 décembre 2021 à 14h45 par A.M.

Présent en conférence de presse, Casemiro a évoqué le grand changement de l'été au Real Madrid, à savoir le départ des deux axiaux, Sergio Ramos et Raphaël Varane.

L'été dernier, le Real Madrid a vécu une petite révolution avec le départ de Sergio Ramos et Raphaël Varane présents au club depuis respectivement 2005 et 2010. Le premier a rejoint le PSG tandis que le second s'est engagé avec Manchester United. Pour les remplacer, le club merengue a finalement attiré David Alaba en provenance du Bayern Munich, qui forme la charnière centrale avec Eder Militao. Casemiro évoque d'ailleurs ce changement.

Casemiro salue Alaba et Militao