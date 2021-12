Foot - PSG

PSG : Excellente nouvelle avec Sergio Ramos !

Publié le 6 décembre 2021 à 11h43 par H.G. mis à jour le 6 décembre 2021 à 11h46

Alors que Sergio Ramos a loupé les deux derniers matchs du PSG, l’international espagnol a effectué son retour à l’entraînement collectif ce lundi.

Sergio Ramos va-t-il faire disputer ses premières minutes en Ligue des champions avec le PSG à l’occasion de la réception du Club Brugge ce mardi soir, lui qui avait été laissé sur le banc face à Manchester City ? On en prend visiblement le chemin. En effet, forfait contre l’OGC Nice et le RC Lens pour cause de fatigue musculaire, l’international espagnol a effectué son retour à l’entrainement collectif ce lundi matin, lui qui s’était entrainé en individuel ce dimanche. Tout conduit donc à penser que le natif de Camas sera présent dans le groupe parisien pour la rencontre sans enjeu de ce mardi, le PSG étant déjà qualifié pour les huitièmes de finale. En outre, il est à noter que Presnel Kimpembe et Juan Bernat ne sont pas présents à la séance collective du jour. Le premier cité avait été victime d’un pépin physique contre Nice mais avait quand même enchainé face à Lens ce samedi, tandis que l’absence du second cité est à relativiser dans la mesure où il n’est pas inscrit sur la liste pour la première phase de la Ligue des champions.