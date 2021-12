Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma, Navas… Pochettino a tranché !

Publié le 5 décembre 2021 à 23h15 par H.G.

Alors que certains aimeraient que Mauricio Pochettino prenne enfin une décision claire pour une hiérarchie entre Keylor Navas et Gigio Donnarumma, l’Argentin ne serait toujours pas de cet avis.

La venue de Gigio Donnarumma n’est pas seulement un très joli coup sportif de la part du PSG. En effet, en l’état actuel des choses, celle-ci s’apparente aussi à un beau casse-tête pour Mauricio Pochettino qui doit composer avec l’Italien en plus de Keylor Navas, soit deux gardiens qui mériteraient une place de numéro 1. Pour ne froisser personne, l’Argentin a choisi de privilégier un système d’alternance entre les deux hommes, mais certains observateurs estiment que l’heure est venue pour Mauricio Pochettino de trancher et de définir un numéro 1 clair, vraisemblablement Gigio Donnarumma au regard des dernières sorties des deux portiers.

Mauricio Pochettino reste fidèle au principe de l’alternance