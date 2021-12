Foot - PSG

PSG : Gianluigi Donnarumma en passe de remporter son duel contre Keylor Navas ?

Publié le 5 décembre 2021 à 12h30 par H.G.

Alors que Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma sont en concurrence depuis ce début de saison, la donne pourrait actuellement être en train de tourner en la faveur de l’Italien.

Le Paris Saint-Germain a été extrêmement actif au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, et surtout en son début. En fait, le club parisien était à l’affut de la moindre opportunité de marché afin de renforcer son effectif dans quelque secteur que ce soit. C’est dans cette optique que le nom de Gianluigi Donnarumma s’est mêlé à la liste des sept recrues ayant rejoint le PSG cet été. En fin de contrat à l’AC Milan, le portier italien n’a jamais réussi à trouver un accord pour prolonger avec le club lombard. De ce fait, après sa victoire à l’Euro avec l’Italie, compétition au cours de laquelle il a affiché un excellent visage tout en terminant meilleur joueur du tournoi, le gardien de 22 ans a paraphé un contrat de cinq ans avec le PSG.

Gigio Donnarumma en passe de gagner son bras de fer contre Keylor Navas ?

Cependant, son arrivée a du même coup offert un joli casse-tête à Mauricio Pochettino. Pas question d’enlever à Gianluigi Donnarumma son talent, au contraire même. Non, le problème réside dans le fait que le PSG avait déjà un excellent gardien dans son effectif, à savoir Keylor Navas. De ce fait, tout l’enjeu pour le club parisien est de faire cohabiter ses deux gardiens qui mériteraient d’occuper une place de numéro 1. Pour cette première partie de saison, Mauricio Pochettino a néanmoins trouvé une solution, à savoir celle d’une alternance entre les deux hommes. Cela permet de contenter les égos de chacun et d’offrir un temps de jeu équivalent aux deux homes : 630 minutes de jeu en Ligue 1 pour l’Italien contre 785 pour le Costaricien ayant commencé sa saison plus tôt, 180 minutes pour le premier en Ligue des champions contre 270 pour le second. Ce faisant, Mauricio Pochettino a évité une explosion dans son vestiaire entre les deux hommes en les contentant du mieux qu’il peut, et ce en sachant bien que Keylor Navas est un des poids lourds de l’effectif.



Seulement voilà, il est difficile d’imaginer cette gestion épineuse durer tout au long de la saison. Mauricio Pochettino a tenté de repousser la décision le plus longtemps possible, mais il ne va pas avoir le choix de trancher : il doit désigner un numéro 1 clair. Gianluigi Donnarumma et son agent Mino Raiola eux-mêmes le réclament, les deux hommes ayant à plusieurs reprises affirmé n’avoir aucun doute sur sa capacité à devenir le numéro 1 à terme au PSG. En fait, c’est comme si Keylor Navas était condamné à devoir laisser la place. Plus encore, c’est comme si Mauricio Pochettino, qui marche sur des oeufs, privilégiait cette alternance uniquement dans le but de ne pas froisser le Costaricien ayant prolongé jusqu’en 2024 en fin de saison dernière. Seulement voilà, il se pourrait que le basculement entre les deux hommes soit naturellement en train de se produire. Et pour cause, depuis de nombreuses semaines, on voit que Keylor Navas semble avoir moins de repères. L’ancien joueur du Real Madrid parait perturbé, même s’il continue d’évoluer à un haut niveau. Mais il est clair qu’il parait moins à son aise, et son erreur de main commise ce samedi soir contre le RC Lens sur le but inscrit par Seko Fofana sur une frappe de loin est l’incarnation de cette situation. Dans le même temps, Gigio Donnarumma, qui se montre constamment performant depuis son arrivée au PSG, parait bien moins perturbé et semble afficher de meilleures sensations. Preuve que la bascule pourrait intervenir dès le mois de janvier après la trêve hivernale ?