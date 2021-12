Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel, Pochettino... Ce constat accablant en interne !

Publié le 6 décembre 2021 à 11h15 par A.M.

Vivement critiqué depuis le début de saison, Mauricio Pochettino susciterait également d'importants doutes en interne...

Depuis son arrivée sur le banc du PSG il y a quasiment un an, Mauricio Pochettino peine à se montrer convaincant. Bien que les résultats depuis le début de saison soient plutôt encourageants, en terme de jeu, difficile de dégager une véritable cohérence et de comprendre où cherche à aller le natif de Murphy qui a pourtant vu arriver plusieurs grands joueurs durant le précédent mercato estival. Par conséquent, Mauricio Pochettino, dont l'arrivée suscitait beaucoup d'espoir, n'a plus beaucoup de soutiens en interne.

Pochettino convainc encore moins que Tuchel