Foot - PSG

PSG - Malaise : Suarez, froid... Le coup de gueule de Riolo sur Lionel Messi !

Publié le 5 décembre 2021 à 23h45 par La rédaction

Alors que Luis Suarez a laissé entendre que Leo Messi avait du mal à s’habituer au froid hivernal à Paris, Daniel Riolo n’a visiblement pas apprécié cette déclaration.

« Nous parlons tous les jours, on évite de trop attendre. Nous parlons des matchs, de la famille. Il m'a dit qu'il souffrait beaucoup en jouant dans le froid et sous la neige. Il faut s'habituer au froid ici, c'est sûr », a confié Luis Suarez récemment à l’occasion d’un entretien accordé TNT Sports . Ainsi, habitué à la chaleur et au beau temps de Barcelone depuis des années, Lionel Messi aurait du mal à s’accoutumer à l’hiver parisien. Et visiblement, cette sortie de l’attaquant de l’Atlético de Madrid n’est pas du goût de Daniel Riolo.

« Espérons un printemps clément »