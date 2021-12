Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans le dossier Haaland !

Publié le 6 décembre 2021 à 16h10 par La rédaction

En cas de départ de Kylian Mbappé, Erling Haaland serait la priorité du PSG pour lui succéder. Cependant, le Real Madrid serait également intéressé par la venue du Norvégien. Mais les Merengue pourraient s'orienter vers une autre piste, les exigences du joueur de 21 ans étant trop contraignantes.

L’été dernier, malgré le fort intérêt du Real Madrid, le PSG a pris la décision de conserver Kylian Mbappé. Cependant, le club de la capitale n’est désormais plus à l’abri de voir sa star partir à l’issue de la saison puisque son contrat arrive à son terme en juin prochain. Même si la direction parisienne espère voir l’international tricolore prolonger, elle ne voudrait pas être prise au dépourvu et se pencherait donc également sur la succession de l’attaquant de 22 ans. En cas de départ de Kylian Mbappé, Erling Haaland serait la priorité du PSG comme le10Sport.com vous le révélait en exclusivité. Néanmoins, les Parisiens ne sont pas les seuls à être intéressés par le buteur norvégien du Borussia Dortmund puisque le Real Madrid lorgnerait également dessus. Mais sa possible arrivée chez les Merengue pourrait être compromise par la présence de Karim Benzema.

Haaland veut être titulaire au Real Madrid, un problème avec la présence de Benzema