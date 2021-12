Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi déjà fixé pour cet énorme coup à 0€ ?

Publié le 6 décembre 2021 à 16h00 par H.G.

Alors que certains échos ont annoncé que le FC Barcelone se penchait sur la situation d’André Onana, le club catalan n’aurait que peu de chances de boucler ce dossier.

Le FC Barcelone a entamé sa reconstruction sous la houlette de Xavi. Et forcément, celle-ci passera par un renforcement de l’effectif du club catalan malgré ses difficultés financières. En ce sens, le Barça souhaiterait notamment renforcer le secteur de ses gardiens de but et a ainsi été annoncé sur les traces d’André Onana tout récemment. Seulement voilà, le moins que l’on puisse dire est que le FC Barcelone semble mal embarqué dans ce dossier.

L’arrivé d’André Onana est quasi bouclée

En effet, Fabrizio Romano rebondit sur les rumeurs liant André Onana au FC Barcelone en affirmant que l’Inter ne changerait pas de position sur le dossier à l’heure actuelle. En pole dans la course à la signature du portier, le club lombard aurait d’ores et déjà conclu depuis juillet un accord verbal avec le joueur de l’Ajax Amsterdam pour un contrat de quatre ans. Ainsi, il ne manquerait plus que les signatures à apposer sur les documents pour qu’André Onana rejoigne l’Inter l’été prochain dans le cadre d’un transfert. Bref, autant dire que cela semble peine perdue pour le FC Barcelone…