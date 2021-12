Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé rend hommage à... Zlatan Ibrahimovic !

Publié le 6 décembre 2021 à 12h15 par La rédaction

Depuis ses débuts en Ligue 1, Kylian Mbappé a été élu joueur du mois à six reprises dans le championnat de France, ce qui lui a permis de dépasser Zlatan Ibrahimovic à ce niveau. Le joueur de 22 ans se dit fier d'avoir réalisé une aussi grande chose compte tenu du statut du Suédois.

Formé à l’AS Monaco, Kylian Mbappé a fait ses débuts en Ligue 1 en 2015 à l’occasion d’un match à domicile contre le Stade Malherbe de Caen. Depuis, le joueur de 22 ans a parcouru du chemin et a raflé quelques trophées au passage, notamment depuis son transfert au PSG en 2017 pour un montant de 180M€. En août 2021, Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur du mois en Ligue 1 pour la sixième fois de sa carrière. Grâce à ce nouveau sacre individuel, l’international tricolore a pu dépasser un certain Zlatan Ibrahimovic dans le championnat de France.

« Zlatan ce n’était pas n’importe qui, on sait ce qu’il a fait dans le championnat »