PSG - Malaise : Pierre Ménès pointe du doigt Marco Verratti !

Publié le 6 décembre 2021 à 4h30 par T.M.

Revenant sur la rencontre entre le RC Lens et le PSG, Pierre Ménès a notamment critiqué l’attitude de Marco Verratti.

Ce samedi, le PSG l’a échappé belle sur la pelouse du RC Lens. Alors que le club de la capitale a arraché le nul grâce à Wijnaldum, Seko Fofana avait pensé offrir la victoire à son club d’une superbe frappe. Une action qui n’a toutefois pas manqué de faire réagir. En effet, en amont de ce but, Lionel Messi était resté au sol suite à un contact de Facundo Medina. Alors que le RC Lens avait continué à jouer, l’arbitre n’ayant pas ciblé, le PSG s’était lui arrêté de jouer, en particulier Marco Verratti.

L’erreur de Verratti !