PSG - Malaise : Ballon d'Or, Lewandowski... Messi reçoit un message fort du Bayern !

Publié le 7 décembre 2021 à 0h45 par Th.B.

Coéquipier de Robert Lewandowski au Bayern Munich et de Karim Benzema en Équipe de France, Lucas Hernandez estime que ni l’attaquant du Real Madrid ni Lionel Messi n’aurait dû être nommé Ballon d’or.

Le 29 novembre dernier lors de la cérémonie qui s’est déroulée au Théâtre du Châtelet à Paris, Lionel Messi a été sacré Ballon d’or France Football pour la septième fois de sa carrière. Cependant, comme le lauréat l’a lui-même confié sur la scène lors de la réception du trophée, Robert Lewandowski le méritait amplement pour l’année 2020, lorsqu’il n’y a pas eu de récompense en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Et Lucas Hernandez s’est dit d’accord avec l’attaquant du PSG en allant même plus loin. Selon le défenseur du Bayern Munich, Lionel Messi n’aurait pas dû présenter le Ballon d’or face à Nice aux supporters du PSG mercredi dernier puisque Lewandowski aurait dû le remporter devant Messi et Benzema.

« Messi a connu le succès avec l’Argentine, mais… »