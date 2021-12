Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino, critiques… Achraf Hakimi répond clairement aux détracteurs !

Publié le 6 décembre 2021 à 22h45 par B.C.

Alors que le PSG peine à se montrer séduisant ces derniers mois, Achraf Hakimi a répondu aux critiques ce lundi, en conférence de presse.

Arrivé il y a près d’un an, Mauricio Pochettino peine encore à imposer sa patte au Paris Saint-Germain, ce qui fait réagir. L’Argentin est en effet au centre de toutes les critiques, au point que certains supporters réclament aujourd’hui son départ malgré les résultats plutôt satisfaisants du PSG. Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille de la rencontre de Ligue des champions face à Bruges, Achraf Hakimi a justement été interrogé sur les nombreuses critiques suscitées par le PSG et demande de la patience aux observateurs.

« Il faut d’abord essayer de bien s’entendre »