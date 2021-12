Foot - PSG

PSG - Malaise : Ces terribles révélations sur l’intégration de Leo Messi…

Publié le 6 décembre 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a rejoint le PSG cet été, Leo Messi peine toujours à afficher son meilleur visage depuis son arrivée et ne cacherait pas sa frustration en coulisses face à cette situation.

Son arrivée a été le mouvement le plus retentissant de la dernière fenêtre estivale des transferts. Après tant d’années à faire rêver un FC Barcelone qui n’était pas en mesure de le conserver du fait de ses soucis économiques, Leo Messi a choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain en août en y paraphant un contrat de deux ans assorti d’une troisième année en option. Ce faisant, le club parisien s’est offert les services de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, si ce n’est le meilleur, en témoignent ses sept sacres au Ballon d’Or. La promesse de son trio avec Neymar et Kylian Mbappé était magnifique, rappelant les grandes heures de la MSN du FC Barcelone – Messi, Suarez, Neymar. Seulement voilà, pour l’instant, tout ne se passe pas vraiment comme prévu.



Et pour cause, il faut bien admettre que Leo Messi semble avoir du mal à s’adapter à sa nouvelle vie sportive parisienne et à la Ligue 1. Trois réalisations en Ligue des champions, un but et trois passes décisives en championnat, tel est le bilan comptable de l’Argentin pour l’instant en treize matchs toutes compétitions confondues. Ces statistiques sont honorables, mais elles restent loin des standards de La Pulga – qui a néanmoins pris l’habitude d’être davantage en forme en seconde parie de saison depuis quelques années. Mais c’est surtout le fait qu’il semble éteint sur le terrain qui est le plus frappant. Le natif de Rosario peine à réaliser des différences comme il sait si bien le faire et affiche un déchet technique auquel il n’avait jusque-là jamais habitué les observateurs.

Leo Messi partagé entre frustration privée et sportive ?