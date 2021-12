Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé sort le grand jeu pour Messi !

Publié le 9 décembre 2021 à 4h15 par A.M.

Passeur décisif pour Lionel Messi, Kylian Mbappé a également laissé le penalty à l'Argentin. Le numéro 7 du PSG fait tout pour aider son nouveau coéquipier.

Cet été, le PSG attiré Lionel Messi libre. Mais les attentes suscitées par son arrivée sont encore loin d'avoir été atteintes. Malgré tout, Kylian Mbappé fait tout pour faciliter l'intégration de La Pulga . Contre Bruges (4-1), il a notamment laissé le penalty au septuple Ballon d'Or. Un choix qu'il expliquait par la volonté de mettre Lionel Messi dans les meilleures dispositions. « On va avoir besoin de Lionel Messi. Cela reste Lionel Messi. On va avoir besoin de lui pendant la saison et je suis sûr qu'il va nous aider quand les échéances importantes arriveront. Il faut qu'il arrive avec de la confiance pour ces matchs-là. Il va nous le rendre aussi. C'est bien pour lui qu'il finisse avec deux buts mais c'est bien aussi pour nous pour le futur », lance le numéro 7 du PSG au micro de RMC Sport .

Mbappé fait tout pour aider Messi