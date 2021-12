Foot - PSG

PSG : La réaction de Mbappé après la victoire contre Bruges !

Publié le 7 décembre 2021 à 20h50 par La rédaction

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive contre le Club Brugge ce mardi soir, Kylian Mbappé n’a pas caché sa satisfaction au sortir de la rencontre.